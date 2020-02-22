Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum’dan oğlu Celâl için gelen Sakine Tunar, Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinden ablası Rahime için gelen Medeni Kaya ile yine Şemdinli’den amcası Menaf Kaya için gelen Reşat Kaya da oturma eylemine dâhil oldu. Anne Sakine Tunar, Kürtçe yaptığı açıklamada, oğlunun yaklaşık dört sene evvel 17 yaşındayken çalışmak için gittiği İstanbul’dan dağa kaçırıldığını söyledi. On iki sene evvel eşini kaybettiğini anlatan Tunar, çocuklarını büyük sıkıntılarla büyüttüğünü belirtti. Tunar, dört senedir oğlundan haber alamadığını vurgulayarak “Oğlum bize ekmek getirmek için çalışmaya gitti. Onu kaçırıp götürdüler. Diğer oğlumu da kaçırırlar korkusuyla evden dışarı çıkarmıyorum” dedi. Tunar, oğluna güvenlik güçlerine teslim olarak eve dönmesi çağrısında bulundu. Medeni Kaya da bazı ailelerin çocuklarına kavuşmasının umutlarını artırdığını, bunun üzerine eyleme katıldığını aktardı.