Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbetine eylemin 173’ncü gününde 2 aile daha katıldı. İzmit’ten gelen Muhteber Birlik, 2015 yılında 15 yaşındayken İstanbul Sultanbeyli de işe giderken bir daha haber alamadığı oğlu Veysi Birlik için oturma eylemine katıldı. Diğer bir aile ise Van Gürpınar’dan gelen Yusuf, Gevez Erdinç ailesi. Erdinç ailesi, İstanbul’da 2015 yılında Hukuk bölümü öğrencisi olan oğulları Mikail Erdinç için oturma eylemine katıldı.

Kürtçe konuşan Muhteber Birlik, oğlunun 5 yıl önce İstanbul Sultanbeyli’den kandırıp götürdüklerini söyledi. Şimdiye kadar ne bir haber aldığını ne de bir görüşme olduğunu belirten Birlik, “Buraya geldim bizim çocuklarımızı göndersinler. Oğul 14 yaşındayken, çalışırken kandırıp götürdüler. Gözlerini mi kapattılar, bir şey mi yaptılar hiçbir haber alamadım. Veysi oğlum, gel devlete teslim ol, korkma. Veysi annenin kanadını kırdın. Veysi benim ciğerimi dağladın. Ben de bu anneler için geldim, kendi oğlum için geldim” dedi.

“Anneleri gördüm buraya geldim”

Van Güroymak’tan gelen ve oğlunun 5 yıldır kayıp olduğunu ifade eden Yusuf Erdinç ise,”İstanbul Marmara Üniversitesinde Hukuk okuyordu, avukat olacaktı. Anneleri gördüm buraya geldim. Orada gideyim dedim, oğlum nerede olursa olsun beni görecek, oraları bırakıp gelecek. Türkiye’nin her tarafını dolaştım, bütün HDP’lilere gittim haber alamadım. 5 sene önce buraya da geldim bir haber ve ipucu alamadım. ‘Haberimiz yok, başka bir yeri arayın. Oğlunuz bizde değil’ dediler. Aynen burada bize dediler. Ailece geldik buraya. Yabancıydık, yatacak yerimizde yoktu, bıraktım gittim. Oğlum avukat olacaktı, şimdi görevinin başında olacaktı. Öyle terbiyeli bir çocuktu, telefon bile kullanmıyordu. İkimizin hatırı için telefon kullanıyordu. Oğlum gel, gelirsen pişman olmazsın. Burası Türkiye Cumhuriyetidir. Türkiye Cumhuriyetinden zarar bulmazsın. Gel aynen kaldığın yerden devam edeceksin. Eğer beni görürsen, anneni görürsen, acırsan gel” diye konuştu.

Kürtçe konuşan Anne Gevez Erdinç ise oğlu Mikail’e, seslenerek gelmesi için çağrıda bulundu. Anne Erdinç, “Kurban olduğum gel. Seni merak ediyoruz, biz perişanız. Ailece kolumuz kanadımız kırık. Devlette bizim, bayrakta bizim, millette bizim, toprakta bizim. Kurban olduğum neredeysen pişman ol gel. Biz her gece gündüz ağlıyoruz. Yaşlıklarımız sabaha kadar hepsi su oluyor. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Ne yaşlığın var, ne yorganın var” şeklinde konuştu.

Bugüne kadar HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan aile sayısı 99 olurken, 8 aile evlatlarına kavuştu. 91 ailenin nöbeti ise devam ediyor.