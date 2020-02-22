Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Güney Sudan’da Hükümet ile Güney Sudan’da Çatışmanın Çözümüne İlişkin Yeniden Canlandırılmış Anlaşma’ya taraf muhalefetin uzlaşıya varmalarını ve Ulusal Birlik Geçiş Hükümeti’nin bugün (22 Şubat) kurulmuş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Geçiş Hükümeti’nin ülkede kalıcı barışın tesisi ile Güney Sudan halkının hak ettiği huzur ve istikrara kavuşması için gereken adımları ivedilikle atacağını umuyoruz” denildi.
Dışişleri Bakanlığından 'Güney Sudan' açıklaması
22.02.2020 - 23:48 | Son Güncelleme: 22.02.2020 - 23:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Sudan’da Ulusal Birlik Geçiş Hükümeti’nin kurulmuş olmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,Güney Sudan,
683323 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/683323.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER