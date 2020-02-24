Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sincan İlçe 7. Olağan Kongresi’ne telefonla bağlanan Erdoğan, şunları kaydetti: Partimiz, ülkemizin yönetiminde her türlü varlığını ortaya koydu. Gerek ekonomik

gerek askerî gerek siyasi gerek kültürel gerek içeride gerek dışarıda varlığını, ülkemizin gücünü her seferinde daha da artırmaktadır. Dışarıda yaptığımız seyahatlerde bunu zaten hissediyorum. Artık masada Türkiye var ve Türkiye’nin olduğu bütün bu masalardaki görüşmelerle birlikte de Türkiye’nin gücü dünyada hissedilir hâle gelmiştir.



Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Kurulu üyesi yazar Alev Alatlı’yı evinde ziyaret etti.