Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Tavas-Muğla kara yolu Medet Mahallesi çıkışında meydana geldi. Kazada Mehmet S., yönetimindeki 34 TD 3749 plakalı yolcu otobüsü ile Osman Güven idaresindeki 48 L 4091 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile taklalar atan otomobil orta refüje ters dönerek durabildi. Kazada, Fatma Cabbar ve Güldane Güven olay yerinde sürücü Güven ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiyi ambulanslar ile hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor.

