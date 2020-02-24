Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı: Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede savunma ve güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.