Milli Savunma Bakanlığı: Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede savunma ve güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı ile görüştü
24.02.2020 - 22:55 | Son Güncelleme: 24.02.2020 - 22:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı: Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede savunma ve güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Etiketler : Hulusi Akar,Ukrayna,
683729 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/683729.aspx
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