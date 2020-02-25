Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün önemli açıklamalarda bulundu. Van depremi için “Başkale’de 254 konut ve 297 ahır yıkıldı. 694 yapı da ağır hasar var. Hak sahibi vatandaşlarımıza kalıcı konutlar için çalışma başlatmış durumdayız” diyen Bakan Kurum, İstanbul ile ilgili de konuştu. Kurum “Bizim riskli binalara karşı duruşumuz net. Bu duruşu hep birlikte göstermek durumundayız. İstanbul’da 7 bin 615 binanın acil bir şekilde yıkılması gerekiyor. Daha az acil olanlar ile birlikte toplam sayı ise 300 bine yakın. Bu az bir rakam değil. Büyük bir problem oluşturuyor. Kâğıthane, Küçükçekmece, Maltepe, Şişli, Bayrampaşa, Üsküdar ve Esenler’de yıkım süreci hızlı bir şekilde yapılmalı. Siyasi bir kaygı gözetmeden ve bir deprem olmadan bu dönüşümü gerçekleştireceğiz. Çünkü depremden sonra 1 liraya yapılacak işin maliyeti 7 liraya çıkar. Sadece kentsel dönüşüm, deprem dönüşümüyle alakalı 230 milyar liralık proje yürütülmektedir ve 170 milyarı da tamamlanmıştır” ifadelerini kullandı.



BAŞKALE’DE EĞİTİME ARA

Öte yandan depremin vurduğu Başkale’de incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de “66 yaralıdan 34’ü taburcu edildi. Depremden etkilenen köylerde hasar tespiti çalışmalarına başladık. Üç bin 329 küçükbaş, 72 büyükbaş telef olmuş. Bu zararları karşılayacağız. İlk etapta 200 küçükbaş getirdik. Bunları dağıtacağız. Ahır çadır sayımız 108... İki yüz ahır çadır daha yolda. Hayvanlar buraya yerleştirilecek” ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise ilçede hasar gören okullarda eğitime 15 gün ara verildiğini söyledi. Soylu ayrıca şunları dedi: Çadırda kalanları daha sonra konteynerlere yerleştireceğiz. Yıkılan, ağır hasar gören yapıların yerine 80-85 metrekarelik çelik konstrüksiyonlu evler, yanına da 30 metrekarelik ahırlar yapılacak.