Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit eden ve ‘Tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme’ suçundan tutuklu bulunan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı. Sarıcaoğlu ile birlikte FETÖ hücre yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle mahkemeye çıkarılan 10 zanlı da cezaevine gönderildi. Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin 11 Aralık 2018’de Rize eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit ettikten sonra soğukkanlı tavrının cinnet hali ile açıklanamayacağı kaydedildi.

Olayın yaşandığı makam odasından cep telefonu ile ve koruma polislerine canlı yayın yaptığını söyleyerek çıkmasının olay anında soğukkanlı hareket ettiğini gösterdiğinin belirtildiği sevk yazısında “Cinnet hâliyle cinayet işleyen kişilerin olay sonrasında ya intihar ettikleri ya da çatışmaya girerek öldükleri bilinen bir tecrübe olduğundan şahsın olay esnasındaki tüm davranışlarının soğukkanlı biçimde olayın işlendiğini ispatlandığı” belirtildi.

Şüphelinin üniversite hazırlık ve üniversite döneminde FETÖ’ye ait dershanelerde eğitim gördüğü, evlerinde kaldığı, 15 Temmuz sonrası FETÖ’nün darbe girişiminde bulunmadığına yönelik söylemleri olduğu ve yaşanan sürecin hükümetin uydurması olduğunu söylediği ifade edildi.

Sevk yazısında “Terör örgütleri açısından ‘yalnız kurt’ olarak tabir edilebilecek veya örgüte yönelik adli idari soruşturmalar sebebiyle radikalleşmiş örgüt mensubu olduğunun değerlendirildiği veya Karlov suikastı ve benzeri eylemlerde intihar eylemi yapmaya dahi teşebbüs edebilecek, bu aşamaya kadar deşifre edilmemiş bir hücreye mensup bir kişi olabileceği değerlendirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Şüphelinin ağabeyi Mustafa Sarıcaoğlu, kardeşinin cinayet olayında iddia edildiği gibi cinnet haliyle veya anlık parlama ile eyleme girişmiş olamayacağını belirterek, cezaevinde kendisini ziyaret edip cinayetin sebebini sorduğunda önce tayin gerekçesiyle olduğunu, ancak kendisinin ısrar etmesi üzerine şehit emniyet müdürü hakkında örgüt mensuplarına kötü muamelede ve işkencede bulunduğundan, 15 Temmuz darbe girişimindeki rolü sebebiyle kendisine öfkeli olduğunu söylediğini dile getirdi. Sarıcaoğlu, kardeşinin kesinlikle FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğunu, cinayet sonrasında kendisinin iddia ettiği üzere cinnet hali ile bu cinayeti işlemesi halinde normal bir insanın kesinlikle cep telefonunun çıkartarak vurulmamak maksadıyla güvenlik görevlilerine kayıt yaptığını beyan edemeyeceğini, bu hususu kendisine sorduğunda tutarlı cevaplar veremediğini, geçiştirdiğini belirtti. Şüphelinin eşi Semihan Sarıcaoğlu da eşinin FETÖ ile irtibatlı olduğunu ve sohbet toplantılarına katıldığını söyledi.



İSTANBUL İHA

