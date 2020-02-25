Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Külliyesi’nde gerçekleştirilen “Okullardan Yarınlara” adlı eğitime destek programını başlattı.

Burada katılımcılara seslenen Erdoğan, Türkiye’de 18 milyonu aşkın öğrencinin sayıları 70 bini bulan kurumlarda eğitim hizmeti aldığını özellerle birlikte sayının 86 bine kadar çıktığını belirtti. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Milli Eğitim Bakanlığımızın bunlara ilave olarak 21 bin dersliğe sahip 13 bin yeni okula ihtiyacı bulunuyor. Ayrıca mevcut okulların bir kısmında da depreme karşı güçlendirme çalışması yapılması gerekiyor. Bu (dün) akşam burada birlikte olduğumuz ülkemizin seçkin iş insanları ve hayırseverlerinin desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığımızın okul ihtiyacını tamamen çözmeyi hedefliyoruz. ‘1 yıl sonrasını düşünüyorsanız tohum ekin, 10 yıl sonrasını düşünüyorsanız fidan dikin, 100 yıl sonrasını düşünüyorsanız insan yetiştirin’ sözüne uygun şekilde bu kampanyada ben sizlerin yerinizi alacağınıza inanıyorum.”



ÖNCELİK DEPREM BÖLGELERİ

Bağışçıların diledikleri yerdeki okulun inşasını veya güçlendirmesini üstlenebileceklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Benim sizlerden ricam şu, deprem riski yüksek alanlara öncelik vermenizdir, çünkü bu bölgelerde yapılan okullar öğrencilerimiz için güvenli çatılar olmanın yanında deprem sonrasında vatandaşlarımızın sığınacakları, barınabilecekleri alanlar olacak. Gerek ağır hasarlı binaların tamamen boşaltılması gerek artçı sarsıntılar sebebiyle diğer binalara bir müddet girilememesi sebebiyle bu tarz yerlere ihtiyaç duyuluyor” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Elazığ’da okullardan spor salonlarına kadar depreme dayanıklı olarak inşa edilmiş tüm kamu binalarının uzunca bir süre bu amaçla kullanıldığına işaret ederek, “Masalara bırakılmış olan kartlara yazacağınız bağışlarınız buradaki ekranlarda da gözükecek. Böylece kimin, nerede, hangi okulun veya okulların inşasını üstlendiğini tüm Türkiye buradan takip edebilecek” diye konuştu.



ONLAR MANEVİ EVLADINIZ OLACAK

Ekranlardan programı takip eden vatandaşlara da çağrıda bulunan Erdoğan, bağış kampanyasının sadece programa katılanlarla sınırlı olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı, “İmkânı olan her vatandaşımız sadaka-i cariye olarak dilediği yerde, ister derslik ister okul şeklinde katkıyla bu kampanyaya iştirak edebilir. Unutmayınız ki bağışlarınızla inşa edilecek okullarda eğitim-öğretim görecek öğrencilerin her biri sizin manevi evlatlarınız olacaktır” şeklinde konuştu.

“Afetlere hazırlık çalışmalarımızı hızlandırmalıyız” diyen Erdoğan, “Tarihindeki en önemli istiklal ve istikbal mücadelelerinden birini veren Türkiye, Rabbimin yardımı, milletimizin desteği ve duasıyla inşallah bu süreçten de alnının akıyla çıkacaktır” vurgusu da yaptı.