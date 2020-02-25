Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA - 1 saat 15 dakika süren görüşmeye, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Bakan Yardımcısı Cengiz Öner de katıldı. Yargıda Birlik Derneği Başkanı ve Yargıtay Üyesi Ali Nevzat Açıkgöz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yargının meseleleri ve çözüm tekliflerine dair sunum yaptı. Dernek yöneticileri de yaşanan sıkıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti. Edinilen bilgilere göre dernek üyeleri, hâkim ve savcılara yıpranma hakkı tanınması taleplerini iletirken, havalimanlarında hâkim ve savcılara yönelik detaylı arama yapılması gibi yaşadıklarını sıkıntıları anlattı. Hâkim ve savcıların kamuda çalışan eşlerinin tayinleri ile ilgili yasaya hüküm konulması talebinde de bulunuldu. Dernek üyelerinin, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) bazı atama tercihlerine ilişkin eleştiriler yaptığı da öğrenildi.