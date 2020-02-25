Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, MİT ve TSK'nın Sincar'daki operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi
25.02.2020 - 09:41 | Son Güncelleme: 25.02.2020 - 09:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, MİT ve TSK'nın Sincar'daki operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : terörist,pkk,kck,
683811 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/683811.aspx
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