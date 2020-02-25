AFAD verilerine göre, saat 17.56’da merkez üssü Baklan ilçesi olan 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Çardak gibi yakın ilçeler başta olmak üzere kent merkezinde de hissedildi.
Denizli’de korkutan deprem! | Son depremler
25.02.2020 - 18:31 | Son Güncelleme: 25.02.2020 - 18:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli’nin Baklan ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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683930 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/683930.aspx
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