Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AFAD verilerine göre, saat 17.56’da merkez üssü Baklan ilçesi olan 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Çardak gibi yakın ilçeler başta olmak üzere kent merkezinde de hissedildi.