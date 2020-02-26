Bakan Pekcan: "(Yeni tip koronavirüse karşı) Bütün gümrük kapılarımızı dezenfekte ettik. Kapılardaki kontrolümüz had safhada, her türlü önlemi aldık."
Bakan Pekcan: Bütün gümrük kapılarımızı dezenfekte ettik
26.02.2020 - 11:52 | Son Güncelleme: 26.02.2020 - 11:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Pekcan: "(Yeni tip koronavirüse karşı) Bütün gümrük kapılarımızı dezenfekte ettik. Kapılardaki kontrolümüz had safhada, her türlü önlemi aldık."
Kaynak: AA
Etiketler : Bakan Pekcan,
684080 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/684080.aspx
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