Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef A. Al-Hnaity’i kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in de yer aldığı görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Bakan Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Al-Hnaity'i kabul etti
26.02.2020 - 21:19 | Son Güncelleme: 26.02.2020 - 21:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef A. Al-Hnaity’i kabul etti.
Etiketler : hulusi akar,ürdün,
684203 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/684203.aspx
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