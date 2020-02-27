Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de şu ana kadar koronavirüs vakasına rastlanmadığını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Hedefimiz hastalığı Türkiye’ye sokmamak. Yakın ilişkide olduğumuz komşumuz İran’da ciddi bir salgın var. Risk kapıya geldi, son derece önemli. Eninde sonunda bize de gelir demiyorum ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Dolayısıyla kontrollü olmak zorundayız” diye konuştu.



UÇAKTA POZİTİF ÇIKAN YOLCU YOK

İran’dan gelen yolcuları taşırken Ankara’ya iniş yapan Türk Hava Yolları uçağındaki yolcuların sağlık durumları hakkında bilgi veren Koca “Yapılan ilk testlerinde virüs negatif çıktı. Kuluçka döneminde negatif çıkabilir, daha sonra pozitife dönebilir Bu kişileri gözlem altında tutuyoruz. Şüpheli görüldüğünde Şehir Hastanesine göndereceğiz. Yolcuların hepsini birer kişilik odalarda sağlık personeli gözetiminde kalıyorlar. Her birine tek kullanımlık malzemeler veriyoruz. İlerleyen günlerde testleri tekrarlayacağız. Ateş ve öksürük gibi klinik bulgularını takip edeceğiz. Kum ve Meşhed kentinde bulunmaları, yaş ve altta yatan hastalık durumu ile ilgili risk analizi yapılacak. Buna göre Vuhan’da yaptığımız gibi 14 günü evde tamamlamak üzere bilim kurulu kararı çıkabilir” dedi.



NE KADAR GEÇ GELİRSE O KADAR İYİ

Virüsün an itibarıyla 33 ülkede görüldüğünü hatırlatan Bakan Koca, hastalığın bölgede yayıldığını ve bütün tedbirlere rağmen Türkiye’ye girecekse bunun mümkün olduğunca geç olması gerektiğini belirterek “Virüsün yeni bulaşma hızı Çin’de giderek azalıyor. Önceleri günde 1.200-1.300 yeni vaka görülürken bu sayı günde 500 yeni vakaya düştü. Yeni çıkan ülkelerde artıyor. Virüsün sıcakta ve dış ortamlarda uzun süre yaşamadığı biliniyor. Ülkemize girişini ne kadar geciktirirsek o kadar iyi. Gelirse de bütün tedbirlerimizi aldık. Karantina ve tedavi merkezlerimiz, eğitimli sağlık personelimiz hazır. Sadece 48’i Bilkent Şehir Hastanesinde olmak üzere diğer şehirlerimizde de böyle bir durumda kullanabileceğimiz yoğun bakım yataklarımız mevcut. Hastalık görülmesi durumunda ilk etapta 25 ilde daha sonra da diğer illerde, bu enfeksiyonların yönlendirileceği hastaneleri belirledik. Halkımızın endişelenmesini ve panik havasına girmesini gerektirecek bir durum yok” ifadesini kullandı.



SAHRA HASTANELERİ

Enfeksiyonun kaynağının Çin’de Vuhan kenti ve Hubey eyaleti, İran’da ise Kum ve Meşhed bölgesi olduğunu, Türk vatandaşlarından Kum ve Meşhed geçmişi olanları, Vuhan’dan getirilenler gibi özel bir yaklaşımla getirmeyi benimsediklerini anlatan Koca, İranlı hiç kimsenin Türkiye’ye alınmadığını söyledi. Çin’den uçakla Vuhan dışından gelecek olanlara 14 gün gözlem uyguladıklarını ifade eden Bakan Koca, şöyle devam etti:

Burada da benzer şekilde 14 günlük gözlem uyguluyoruz. Kum ve Meşhed dışından olanları evinde veya uygun ortamda gözlem altına alıyoruz. Fakat Kum ve Meşhed’den gelenleri daha özel yöntemlerle direkt karantinaya alma yaklaşımı içinde olduk. Dün itibariyle 28 kişi alındı. Bu süreçte özellikle sınır bölgesinde sahra hastaneleri de oluşturup, 14 günlerini burada tamamlamalarını planlıyoruz. İran’dan Türk vatandaşımızın gelme durumu söz konusu olursa Doğubeyazıt, Erzurum, Van’daki hastanelerde de karantinaya almayı, eğer yoğunluk olursa bu dönemde sahra hastanelerinin sayılarını giderek artırmayı hedefliyoruz.



Haccı tartışmak için erken

Vatandaşların bu yıl haccın yapılıp yapılmayacağı konusundaki endişesi hususunda da açıklama yapan Fahrettin Koca, henüz bu konuyu tartışmak için erken olduğunu belirterek “Virüsün yayılımının ve seyrinin önümüzdeki günlerde nasıl olacağını bilmiyoruz. Bunu konuşmak için erken. Bu konu önümüzdeki günlerde bilim kurulunun

gündemine geldiğinde gerekli açıklamayı yaparız” dedi.



Ellerinizi en az 20 saniye yıkayın

Koronavirüsün mevsimsel grip gibi başladığını ve bulaştığını hatırlatan Fahrettin Koca, korunma tedbirlerinin önemli olduğuna vurgu yaparak “Vatandaşın beslenmesine dikkat etmesi, abartmadan mevsimsel gripten nasıl korunuyorsa öyle korunmasını tavsiye ediyoruz. Bu süreçte bilim dışı tavsiyelere itibar edilmemesini ‘şunu-bunu yiyin virüsten korunursunuz, bulaştırmazsınız’ şeklindeki sözlere kıymet verilmemesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Bilinçlenmek önemli. Geçtiğimiz yıla göre mevsimsel grip görülme oranları yüzde 19 azaldı” dedi. Sadece gripli olanların maske takması gerektiğini belirten Bakan Koca “Korunmak için ellerinizi en az 20 saniye su ve sabunla yıkayın, tek kullanımlık mendiller kullanın, mendile yoksa kolunuzun içine hapşırmaya ya da öksürmeye dikkat edin, gripliyseniz sağlıklı kişilere 1 metreden fazla yaklaşmayın, bulunduğunuz yeri sık sık havalandırın ve mümkün olduğunda kalabalık ortamlara girmemeye özen gösterin” dedi.

Aşı 6-9 aydan önce hazır olmaz

Virüsün bilinmezlikleri olduğuna işaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüse etkili tek bir antiviral ilaç bulunmadığını ifade etti. Yeni bir ilacın geliştirilmesinin zaman alacağını aktaran Koca “Aşı ile ilgili antikor sürecinden sonra klinik çalışmalar önemli. Asıl zaman alan o. Bu süre en az 6-9 ay sürer” dedi. Koca, İran’a virüsü 75 dakikada tespit eden 10 bin yerli tanı testinin gönderileceğini sözlerin ekledi.



Tatile Türkiye’ye gidin

İngiliz Daily Express gazetesi, 10 Nisan'da başlayacak Paskalya tatili için okuyucularına Türkiye’yi tavsiye etti. Gazetede yayımlanan haritada, virüs tehdidi açısından en güvenli altı ülke arasında Türkiye de gösterildi. Diğer ülkeler; Polonya, Macaristan, Meksika, Barbados ve Jamaika.



Ziyneti Kocabıyık