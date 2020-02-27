Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu Projesi hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ersoy, AKM’nin yanı sıra Atlas Pasajı’nın restorasyonunda sona gelindiğini, girişteki sinema salonunun müze hâline dönüştürüleceğini ve 1 Eylül itibarıyla film galalarının burada yapılacağını söyledi.

Projeyi en başından beri Beyoğlu Belediyesi ile koordineli şekilde götürdüklerini belirten Bakan Ersoy, şunları kaydetti:



HER ŞEY İSTANBUL İÇİN

“Bu, İstanbul için çok çok iyi, çok faydalı bir proje. Bu projeye karşı çıkıp dava konusu etmek bana çok mantıklı gelmiyor. Burada yaptığımız, bütün binaları sadece kültür-sanat amaçlı ve İstanbul için yapıyoruz. Unutmamalıyız ki bizim de Bakanlık olarak hem İstanbul’a hem de İstanbul halkına karşı sorumluluklarımız var. Elimizdeki kaynaklarla ısrarlı şekilde bu bölgelere yatırım yapıp, bir an önce yarım kalmış projeleri tamamlamaya çalışıyoruz. Bizim Başkan (Ekrem İmamoğlu) ile herhangi bir iletişim sıkıntımız yok, kendisi istediği zaman beni arayabiliyor. İsteyen belediye başkanı, turizm bölgelerinde olsun diğer bölgelerde olsun, benden çok rahat randevu alabiliyorlar. Buna CHP belediyeleri de dahil.”