Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kâmil Nadirli BAKÜ İHA - Azerbaycan’da, Ermenilerin 26 Şubat 1992’de yaptığı Hocalı katliamının kurbanları anıldı. Ermenilerin katlettiği 613 kişiyi anmak için Bakü’deki Ana Feryadı Anıtı’na akın etti. İlk önce Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve devlet erkanının katılımıyla resmî tören düzenlendi, ardından anıt halkın ziyaretine açıldı. İnsanlar, Azerbaycan bayrakları ve posterlerle anıta akın etti. Şehit yakınları ve vatandaşlardan bazıları dualar okurken bazıları da yirmi sekiz sene evvel yaşanan acı hadiseyi tekrar hatırlayarak gözyaşlarını tutamadı.



20. YÜZYILIN EN BÜYÜK ACISI

Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Büyükelçilik çalışanları ve Bakü’deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de Ana Feryadı Anıtı’nı ziyaret ederek kurbanları yâd etti. Ziyarette Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin de hazır bulundu. Hocalı katliamının dünyanın 20. yüzyılda gördüğü en büyük acılardan biri olduğunu vurgulayan Özoral “Yirmi sekiz seneye rağmen hâlâ bu büyük facianın sorumlularının adalet önüne çıkmaması büyük eksiklik. Bu yara, bu işin mesulleri adalet önünde hesap vermeden kapanmayacak. Türkiye Cumhuriyeti olarak her konuda olduğu gibi bu büyük acısında da Azerbaycan’ın yanındayız ve sorumlularının ortaya çıkarılmasının da takipçisi olacağız” dedi.



613 KİŞİ KATLEDİLDİ

Resmî verilere göre Hocalı katliamında savunmasız durumdaki 106’sı kadın, 70’i yaşlı, 63’ü çocuk olmak üzere 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu, Ermeni güçleri, 1.275 kişiyi esir aldı, bunların 150’sinden haber alınamadı. On beş ülkenin parlamentosu ve ABD’nin 16 eyaletinin meclisi, Hocalı’da yaşananları kınayan ve soykırım olarak gören kararları kabul etti. Ancak suçlular hâlâ cezalandırılmadı.



TÜRKİYE, AZERBAYCAN’IN YANINDA

Tek millet iki devlet

Millî Savunma Bakanlığı, Hocalı katliamının yıl dönümü sebebiyle paylaşımda bulundu. Bakanlık “Yirmi sekiz sene önce Hocalı kasabasında Ermeniler tarafından acımasızca katledilen soydaşlarımızı rahmetle anıyoruz. ‘Tek millet, iki devlet’ diyerek Azerbaycanlı kardeşlerimizle omuz omuza olmaya devam edeceğiz ve bu katliamı yapanları unutmayacağız” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı da “Katliamı ve Azerbaycan topraklarının yıllardan beri devam eden kınıyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını derinden paylaşıyoruz. Bu trajedide hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz” dedi. Hocalı’da hayatını kaybedenler Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde düzenlenen faaliyetlerle anıldı.