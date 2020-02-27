Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkâri Yüksekova’dan oğlu Hamza için gelen Tahir ve Zumrüt Salim çifti, oğulları Ali Bedrettin için Şanlıurfa’dan katılan İslim ve Halil Çiftçi çifti ve ağabeyi Tuncay Oğuz için Mardin’in Nusaybin ilçesinden katılan Raife Taşdelen ile birlikte 3 aile daha çocuklarını PKK elinden almak için eyleme katıldı. 2013’te okula gitmek için evden çıkan Ali Bedrettin Çiftçi’den bir daha haber alınamadığını kaydeden baba Halil ve anne İslim Çiftçi, çocuklarını alabilmek için eyleme katıldıklarını söyledi. Halil Çiftçi “Oğlum bir miktar harçlık istedi okula gidebilmek için, annesi biraz para verdi, çekti gitti gidiş o gidiş” diye konuştu. Gözyaşları içerisinde evladını isteyen anne İslim Çiftçi ise “Baba yaşlı ben sakat bir çocuğumda engelli hiçbir yere gidemiyoruz” dedi.



Bir ailenin daha hasreti sona erdi

PKK’lı teröristler “Devrim Amed” kod adlı Hüseyin Akdoğan, “Çektari Çiyayi” kod adlı Mehmet Emin Alkan, “Hevijyan” kod adlı Halise Alptekin ve “Akif Kızıl” kod adlı Ömer Bağcı, Habur Sınır Kapısı’nda, “Rojda Delila” kod adlı Mukaddes Çiftçi ise Hakkâri’de ikna sonucu teslim oldu. Alkan’ın ailesinin, Diyarbakır’da nöbet tutanlar arasında yer aldığı belirlendi. Nöbetteki ağabey Mehmet Nur Alkan (üstte), 5 yıldır görmediği kardeşinin sesini duymanın sevincini yaşadı. Böylece evladına kavuşan aile sayısı 10’a yükseldi.