Ercan Seki - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İdlib konusundaki dörtlü zirve ile ilgili “Şu anda ‘kesin değil’ dersem daha yeridir. Çünkü Sayın Putin ‘Biz bunu ikimiz beraber yapsak daha isabetli olur’ gibi bir teklif getirince, ben dedim ki ‘Bu da olabilir, dörtlü de olabilir. Şu anda İdlib’de bizim ikimizin kararı çok büyük önem arz ediyor.’ Tarih konusunda mutabık sayılırız, yani 5 Mart itibarıyla… Büyük ihtimalle İstanbul olacak” dedi.

Azerbaycan dönüşünde gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, özetle şunları kaydetti:



- İdlib için şubat ayı sonuna kadar rejime süre verilmişti. Zaman doluyor. Türkiye bir askerî harekât yürütecek mi? İdlib’deki gözlem noktalarından geri çekilmeme konusunda ısrarcıyız? Öte taraftan Rusya’nın pozisyonunda Soçi güncellenmesi noktasında bir yaklaşım görüyor musunuz?

Gözetleme kulelerimizi tahkim ettik, tahkim etmeye de devam ediyoruz. Buradan bu unsurların güneye çekilmelerini söyledik. “Çekilmemeleri hâlinde gereğini yaparız” dedik. Taviz vermemiz mümkün değil. Tabi bunlar ikide bir “Burası Türkiye’nin girmesi hâlinde bir işgaldir.” şeklinde bir yanlış yapıyorlar.

İnsani krizi önlemek için her yolu deniyoruz. Rusya, maalesef bu insani hassasiyeti bir türlü kabul etmek istemiyor. Şu anda en büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamıyor oluşumuzdur. İnşallah yakında buna da bir hâl çaresi bulacağız. Sınırlarımız dışında macera aramıyoruz.



ABD’DEN PATRİOT GELMEYECEK

- İdlib’e Batı’dan yardım beklentiniz var mı? Örneğin NATO ve ABD’den gelecek Patriot’ların konuşlandırılması konularında.

Şu anda Amerika’nın bir destek sözü Sayın Trump ile görüştüğümde vardı. Ama henüz bir destek söz konusu değil. Görünen o ki, bu ara bir daha görüşmemiz gerecek.

Biz teklifimizi yaptık; “Eğer bize Patriot gönderecekseniz, biz sizden de Patriot alabiliriz.” Ama şu anda benim aldığım istihbarat ise verebilecekleri bir Patriot yok. Verecekseniz verin, Kongre’den bunun iznini ben değil siz alacaksınız.



BİZ DE FRANSA’DAN ÖĞRETMEN GETİRMEYİZ

- Almanya’da gerçekleşen son saldırı ile ilgili Türkiye’nin uluslararası bir girişimi olacak mı?

Bu konuları devamlı önlerine koyuyoruz ama maalesef duyarlı değiller. Gerek uluslararası alandan liderler gerekse Sayın Merkel aradı başsağlığı diledi. “Tamam” dedik ama bal bal demekle ağız tatlanmıyor. Zaten Fransa’da Macron son zamanlardaki açıklamalarıyla âdeta davetiye çıkarıyor. İşte, Fransızca öğretmenlerinin Türkiye’den gelip gelmemesi gibi konulardan başlayarak tahrik ediyor. Sen onu yaparsan bizim de kalkıp Fransızca öğretmenleri, Fransa’dan getirecek hâlimiz yok. Biz de Türkiye’de yetişmiş olanlarla bu işi çözmenin yoluna gideceğiz.



KAYITLAR ORTAYA DÖKÜLECEK

- Gündemde yer tutan başlıklardan biri, FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmaları; MHP lideri Sayın Bahçeli bir çerçeve çizdi. “Yurtta sulh konseyinin asker ayağı yargılanıyor, sivil ayağı ortaya çıkarılsın” dedi. Bu noktada, Sayın Bahçeli’nin “Eğer bulamıyorlarsa bize yetki versinler biz buluruz” cümlesi dikkat çekici. CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu da “Devletin elinde HTS kayıtları var, açıklasınlar” diyor. Devletin elinde 15 Temmuz darbe girişiminin sivil ayağına dair bir bilgi, bulgu var mı?

Bu konularla alakalı HTS kayıtlarının zamanlamaları çok önemli. Konseyin şu anda içinde olup dedikoduları yapılanlarla alakalı zannediyorum bu kayıtlar ortaya döküldüğünde Türkiye’de çok daha farklı bir hava eser ve esecektir. Bunun için bizim de biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Bu adımlar da atılacaktır. Böyle şu anda bazı şeyler açıklanmıyor diye her taraf sütlimandır zannedilmesin. Açıklandığı anda zaten artık kel görünecektir.



ORTAYA ATANLARIN DERDİ BAŞKA

- SSK emeklilik ikramiyelerinin kesileceğine ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Yargı paketi kapsamında ocak ayı sonunda İnfaz Kanunu gelecek demiştiniz. Tarih verebilir misiniz?

Ne onun kaldırılması var, ne ikramiyelerin kaldırılması var. Öyle bir şey yok. Kaldıracaksak bunu benim anons etmem lazım, partimizin sözcüsünün anons etmesi lazım veya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü’nün anons etmesi lazım. Böyle bir sahtekârlık olur mu? Bunu ortaya atanların derdi başka.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.



HDP’nin başındakiler daha çok değişir

∂ Kemal Kılıçdaroğlu ‘Yakında iktidar oluyoruz, tabanımız hazır olsun’ dedi. Yorumunuz nedir? Ayrıca Pervin Buldan’ın şeffaf ittifak çağrısı konusundaki değerlendirmeleriniz nelerdir?

Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış... Bunların yalandan başka hiçbir sermayeleri yok.

(HDP) Durmadan genel başkanları değişiyor. Bitmedi, bundan sonra da olur, çok kısa zaman içerisinde... Çünkü bunların yargı ile olan süreçleri çok yoğun işleyecek. Cumhurbaşkanı niye bunu söyledi demeyin. Gelebilir, çünkü her şey ortada. Yaptıkları her şey suç. HDP bir kongre yapıyor, sonunda bölücü terör örgütü elebaşı ile alakalı oraya bir gündem olmuş. Bugün 13 kişi konu ile ilgili gözaltına alınmış. Büyük ihtimalle soruşturma da açılacak. Sen bu ülkedeki hukuka uyacaksın, uymazsan uydururlar. Bu iş böyle...

∂ Şu an itibarıyla Osman Kavala’yı aklamaya çalışan bir medya grubu var Oda TV internet sitesi ve sahibi Soner Yalçın. Oda TV, gezi sürecinde kalkışmanın önemli medya ayaklarından biriydi. Darbe girişimine basın yoluyla destek veren Oda TV katil devlet ve katil polis gibi manşetler attı. Ancak iddianamede bunların hiçbiri yer almadı. Bu konuyla ilgili ne dersiniz?

Bunlar daha çok gündeme getirilmeli. Benim polisime katil demenin bedelini kim ödeyecek? O günlerin bütün çekimleri yok mu? Var. Bu zatın bir defa o terör örgütleri ile beraber görüntüleri var. Ben burada ister istemez topu yargıya atacağım. Yargı hala “Gezi ile bunun alakası yok” diyorsa kusura bakmasınlar, ortada bir gerçek var. Adamın çok zengin olmasının, zengin sosyalist olmasının onu kurtarmaya yetmemesi lazım.