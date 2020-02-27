Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de iki askerin şehit olduğunu, iki askerin de yaralandığını bildirdi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırı sonucu iki askerin şehit olduğu, iki askerin yaralandığı ifade edilen açıklamada, bölgedeki rejim hedeflerinin derhal ateş altına alındığı ve alınmaya devam edildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Unutulmamalıdır ki şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır."

"114 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Açıklamada, "Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre, bir hava savunma füze sistemi, bir ZU-23 uçaksavar, bir tanksavar, üç tank, bir mühimmat aracı, iki iş makinesinin imha edildiği, üç tankın ele geçirildiği, 114 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir" ifadelerine yer verildi.

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI ŞÜKRÜ ELİBOL'UN SAMSUN'DAKİ BABAEVİNE ACI HABER ULAŞTI

İdlib bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un Samsun'daki baba ocağına acı haber ulaştı.

Şehit Elibol'un Alaçam İlçesine bağlı Umutlu Mahallesi'ndeki babaevine acı haberi, Kaymakam Fikret Zaman, Belediye Başkanı İlyas Acar ile askeri yetkililer verdi.

Gözyaşlarına boğulan şehidin annesi Vahide Elibol, mahallede hazır bekletilen ambulansa alınarak sakinleştirilmeye çalışıldı.

Baba Fikri Elibol'un ise 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Şehit askerin evine ve mahalleye Türk bayrakları asıldı.

Bu arada, şehit Elibol'un 8 aylık hamile eşi Özlem Elibol ile 2 yıl önce evlenerek Tekirdağ'a yerleştiği öğrenildi.

Samsun Valisi Osman Kaymak da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Samsunlu hemşehrimiz Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır, aziz milletimize başsağlığı dilerim." ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı