Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) aktif kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, yakalanmamak için örgüt toplantılarını AVM’lerde ve kafelerde toplantı organize eden 7 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı
27.02.2020 - 12:04 | Son Güncelleme: 27.02.2020 - 12:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) aktif kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, yakalanmamak için örgüt toplantılarını AVM’lerde ve kafelerde toplantı organize eden 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon,
684341 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/684341.aspx
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