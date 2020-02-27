Batı ve Doğu illerinden yola çıkan topçu birlikleri, topçu bataryaları, askeri araçlar, kara ateş destek birlikleri Kilis'e ulaştı. Askeri birlikler, Suriye sınırındaki karakol ve askeri üst bölgelerine sevk edildi. Sınır hattında askeri yoğunluk yaşanıyor.