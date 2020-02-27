Batı ve Doğu illerinden yola çıkan topçu birlikleri, topçu bataryaları, askeri araçlar, kara ateş destek birlikleri Kilis'e ulaştı. Askeri birlikler, Suriye sınırındaki karakol ve askeri üst bölgelerine sevk edildi. Sınır hattında askeri yoğunluk yaşanıyor.
Suriye sınırına askeri sevkıyat
27.02.2020 - 12:10 | Son Güncelleme: 27.02.2020 - 12:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye sınırında bulunan Kilis'e topçu birlikleri, askeri araçlar ile personel takviyesi yapıldı.
Etiketler : Suriye,
684346 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/684346.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER