Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de şehit olan askerler Şükrü Elibol ve Soner Enes Baykuş'un ailelerine başsağlığı diledi. İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İdlib'de rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırılarda şehit olan askerlerin ailesine başsağlığı mesajı gönderdiği belirtildi.