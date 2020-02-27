Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de şehit olan askerler Şükrü Elibol ve Soner Enes Baykuş'un ailelerine başsağlığı diledi. İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İdlib'de rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırılarda şehit olan askerlerin ailesine başsağlığı mesajı gönderdiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı
27.02.2020 - 13:25 | Son Güncelleme: 27.02.2020 - 13:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib’de şehit olan askerler Şükrü Elibol ve Soner Enes Baykuş’un ailelerine başsağlığı diledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : cumhurbaşkanı,recep tayyip erdoğan,şehit,başsağlığı,
684363 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/684363.aspx
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