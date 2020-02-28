İdlib'in Sarmada bölgesinde halk, rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısı sonrasında TSK'ya destek gösterisi düzenledi. Türkiye bayrakları açan halk, Türk Silahlı Kuvvetlerini destekleyen sloganlar attı.
İdlib'te halk, TSK'ya destek gösterisi düzenledi
28.02.2020 - 01:53 | Son Güncelleme: 28.02.2020 - 01:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İdlib'te halk, rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısı sonrasında TSK'ya destek gösterisi düzenledi.
Etiketler : idlib,suriye,esad,tsk,
684505 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/684505.aspx
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