Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY



Çin’de başlayan ve bütün dünyayı tehdit altına alan ölümcül koronavirüs hızla yayılıyor. Virüsün hızıyla aynı oranda artan yalanlar vatandaşları korkutuyor. Türkiye Hastanesi’nden Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hanefi Çakır ile İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Faruk Yağcı, İhlas Holding konferans salonunda çalışanları koronavirüs konusunda bilgilendirdi. Sosyal medyada bu konuda dolaşan birçok bilginin asılsız olduğunu belirten Dr. Yağcı, “Kişisel teması en aza indirin” diyerek şunları söyledi: SARS ve MERS karşımıza koronavirüs olarak çıktı. Bu virüsün kahir ekseriyeti griple aynı. Koronavirüs, akciğerde viral zatürre yapıyor. Akciğerin bütün alanlarını kapsıyor ve âdeta ısıyla temas etmiş bir şey gibi akciğerin büzülmesine sebep oluyor. Kötü bir tablo var ortada. Çeşitli tedaviler deneniyor. Virüsün yayılma hızı çok yüksek. Âdeta patlamış mısır gibi pat pat yayılıyor. Virüste temel çözüm hastayı tam tecride almak. Bakanlığın hastanelere önerdiği şu: Şüphe ettiğiniz vakayı evinde tecrit edin. Hastaneye taşırsanız risk daha da büyüyor.



0-9 YAŞ ARASI ÖLÜM YOK

> Geçtiğimiz 60 günde dünyada koronadan 0-9 yaş arası ölüm bildirilmedi. 10-30 yaş arası sağlıklı bireylerde binde 1 veya 2 görüldü. 30 yaş üstü biraz artıyor. Asıl tehlikeli grup 60-79 yaş arası kesim... Hastalığı olsun veya olmasın bu kişilerde ölüm %14’e çıktı. Açıkçası yaşlıları tehdit eden bir virüs.

KARATAY’IN SÖZLERİ HİKÂYE

> Sosyal medyada dolaşan videolara bakmayın. Koronavirüs, metroda yere düşüp insanların çırpındığı bir virüs değildir. Prof. Dr. Canan Karatay’ın “Virüsten korunmak için kelle paça için” ifadeleri ise tamamen hikâye. Virüs bulaştığında sabah-akşam paça içerseniz de faydasız.

HAC VE OLİMPİYAT ERTELENMELİ

> Sürekli elinizi yıkayın. Bir müddet derviş selamı verin. Beş vakit abdest-namaz tavsiye edilir. Sebze ağırlıklı beslenmeye önem gösterin. Ekinezya ve kara mürver ekstresi (sambucol) tavsiye ediyorum. Bağışıklık için iyi geliyor. Bu dediğim iki tabletin de fiyatı 1 TL. Soğanı ihmal etmeyin. Bu dönemde başka hastalığınız varsa mutlaka tedaviyi aksatmayın. Kışta virüs hızlı yayılır. Hapşırdığınızda damlacıklar 15 derece altındaki havalarda asılı kalır ve canlı olur. Yazın ise havanın etkisiyle çok kalmaz. Ama kişiden kişiye bulaşma yaş veya kış dinlemez. ‘Yazın nasıl olsa virüs biter’ söylemleri doğru değil. Umre, hac ve olimpiyatlar kesinlikle ertelenmeli.