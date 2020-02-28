Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan’ın umre ziyaretlerini geçici olarak askıya almasının ardından yaptığı açıklamada yeni umre kaydı alınmayacağını bildirdi. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da “Arabistan’daki yetkililerden bize iletilen bir koranavirüslü hasta vakası yok. Şu anda 30 bin umrecimizin birçoğu Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere şehirlerinde ibadetlerini yapıyor” dedi. Hac mevzuunda Sağlık Bakanlığıyla görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Bircan, şu anda bir sıkıntı olmadığını vurguladı.



Hac ve Umreden Sorumlu Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Diyaeddin Şahin, kısıtlamanın sadece umre ziyaretlerinde olduğuna dikkat çekerek “Hac organizasyonları devam edecek. Hiç kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Hacca kaydolan misafirlerimizin gönlü rahat olsun. Yakınları umrede olan vatandaşlarımız da hiç tedirgin olmasın. Şu an için panikleyecek bir durum yok. Biz de devletimiz ile beraber süreci takip edeceğiz” diye konuştu.



PARALAR İADE EDİLECEK

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan “Vatandaşların istemesi hâlinde paranın iadesini hemen yapacağız. Şu an umrede olanlar ise normal bilet tarihlerine göre dönecek” dedi.