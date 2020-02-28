Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Temizer’in FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 15 yıl kadar hapsi istendi. Örgüt içerisinde “Yücel” kod adını kullanan Temizer’in, FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki astsubaylardan sorumlu mahrem abi olduğunun tespit edildiği belirtildi. Üç itirafçı ifadesinde, şüpheli Temizer’in örgütle bağlantısını deşifre ederek, fotoğrafından da teşhis etti.

İTİRAFÇILAR ANLATTI

“Kerim “kod adlı Kaan İ. ifadesinde, Ali Temizer’in kendisi gibi öğretmen konumunda olduğunu söyledi. Beraber mahrem toplantılar yaptıklarını aktaran Kaan İ. şunları kaydetti: Eryaman’da hava astsubayların kullandıkları evin yakın bir yerinde buluştuk. Sırasıyla tüm evleri gezerek öğrencileri Ali Temizer ile tanıştırdım. Hava astsubayları Ali Temizer teslim aldıktan sonra ayrıca, kendisine operasyonel hat ve cihazı da teslim ettim. Bu şahsın mahiyetindeki astsubayların kimler olduğunu bilmiyorum.

Ali Temizer’i teşhis eden Hava Astsubay üst çavuş Emre B. de, kendisinden sorumlu kişinin Temizer olduğunu söyleyerek, “Standart olarak kitap okuma, video izleme gibi faaliyetlerini beraber yürüttük” dedi.

Ayrıca, Temizer’in örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullandığı da belirlendi.