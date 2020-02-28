Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geldi. İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare eden Bakan Akar, daha sonra Hatay devlet hastanesine gelerek idlib'te yaralanan Askerleri ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.
Bakan Akar İdlib'de yaralanan Askerleri ziyaret etti
28.02.2020 - 06:32 | Son Güncelleme: 28.02.2020 - 06:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare etmek için Hatay’a gelen bakan Akar Hatay Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralı askerleri ziyaret etti.
Etiketler : hulusi akar,idlib,idlib şehit,
684539 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/684539.aspx
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