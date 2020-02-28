Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Salihi, "Vatan için can veren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, komşu ülke Türkiye'ye başsağlığı diliyoruz ve acılarına ortak oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Esed rejim güçlerinin dün gece İdlib'de Türk askerlerini hedef almasına tepki gösteren Salihi, şöyle devam etti:

"Şam yönetimi, tehlikenin farkında değil. Ruslar ise bölgenin ne kadar kritik olduğunu hala bilmiyorlar. Komşu ülkelerdeki yangını söndürmediğimiz sürece bu ateş bizi de saracaktır."