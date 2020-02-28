MSB: “Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede ateş altına alınan Rejim hedefleri vurulmaya devam edilmektedir.”
MSB:Topçu saldırısında 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı
28.02.2020 - 23:20 | Son Güncelleme: 28.02.2020 - 23:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: “Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede ateş altına alınan Rejim hedefleri vurulmaya devam edilmektedir.”
Etiketler : msb,
684722 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/684722.aspx
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