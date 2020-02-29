Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin İdlib kentinde rejim kuvvetleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına düzenlenen hava saldırı sonrası vatandaşlar yaklaşık 50 araçla konvoy yaparak şehitleri andı. Polis kontrolünde gerçekleştirilen konvoyun ardından Kent Meydanı Atatürk Anıtına gelen vatandaşlar ‘Suriye Yansın İdlib Yıkılsın’, ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’, ‘Karabük Uyuma Şehidine Sahip Çık’ sloganları attıktan sonra İstiklal Marşı okuyup, şehitler için dua etti.

Bebeği ile şehitleri anmaya gelen Özgür Durmuş, açılarının büyük olduğunu belirterek, “Kent Meydanında toplandık, duamızı ettik. İstiklal Marşımızı okuduk. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz” dedi.

Karabük Üniversitesi’nde okuyan Azerbaycanlı öğrenciler Kamran Salahov, Murad Aliyev ve Mevsim Guliyev’de programa katılarak destek verdi.

İdlib’deki şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Kamran Salahov, “Bizde bu ülkenin vatandaşıyız, bizde bu ülkede okuyoruz. Bu ülkenin ekmeğini yiyoruz. Allah şehitlerimize rahmet, acılı ailelere sabır diliyoruz. Biz iki devlet bir milletiz” diye konuştu.