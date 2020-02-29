Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak taziye ve desteklerini iletti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, İdlib saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradığını ve bilgi aldığını belirterek, görüşmenin içeriğine dair “Paylaşmam doğru olmaz” dedi. AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Başkanlığına, Meclis Genel Kurulunda 3 Mart Salı günü kapalı oturum yapılmasını ve Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar’ın, Meclisi bilgilendirmesini teklif edeceklerini bildirdi. Yaşanan gelişmeler karşısında kapalı oturum yapılmasını uygun gördüklerini bildiren Bostancı, “Meclis’in acilen toplanmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil. Bu yüzden bugün kendi önerimizi de Meclis Başkanlığına ileteceğiz. Teklifimiz, Meclis açıldığında salı günü kapalı oturumun yapılması ve Sayın Millî Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesidir” ifadelerini kullandı.

DÖRT PARTİDEN ORTAK KINAMA

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, ortak bildiriyle İdlib saldırısını kınadı. Bildiride, “Askerlerimize yapılan saldırılara mukabele hakkımız mahfuz kalmak kaydıyla, bölgede yaşanan insani dramlara mani olmak için uluslararası hukukun desteklediği biçimde çözümün siyasi yöntemlerle olması gerektiğini ifade ediyoruz. TBMM olarak, bize emanet edilen demokratik temsil sorumluluğunu, yüksek idealler istikametindeki ortak bir anlayışla yerine getireceğimizi aziz milletimize ve dünya kamuoyuna bir kez daha bildiririz” denildi.