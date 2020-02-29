Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz için memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde tören düzenlendi. Şehit Ali Taşöz'ün naaşı Develi Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı Develi ilçe meydanına getirildi. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün naaşı öğle namazını müteakip kılınan İl Müftüsü Şahin Güven tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, Kayseri Milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı.

"Sana söz verdim ağlamayacağım oğlum"

Şehidin al bayrağa sarılı tabutunun yanına gelen anne Taşöz,"Sana söz verdim ağlamayacağım oğlum" dedi. Şehidin kız kardeşi Sena ise ağabeyinin üniformasını giyerek, tabutun başında asker selamı verdi.

Şehidi binlerce kişi uğurladı

Develi Çarşı Camisi'nde kılınan şehidin cenaze namazına binlerce kişi katılırken cenaze namazı havadan görüntülendi.