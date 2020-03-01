Milli Savunma Bakanlığı resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"Asil milletimiz emin olsun ki; İdlib’de barış ve huzur için toprağa düşen aziz şehitlerimizin hesabını sormaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
Bakanlık yaptığı paylaşımda Esed unsurlarına ait imha görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı: "Aziz şehitlerimizin hesabını sormaya devam edeceğiz"
01.03.2020 - 00:01 | Son Güncelleme: 01.03.2020 - 00:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımda, "İdlib’de barış ve huzur için toprağa düşen aziz şehitlerimizin hesabını sormaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanarak, Esed unsurların imha görüntülerine yer verdi.
Milli Savunma Bakanlığı resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"Asil milletimiz emin olsun ki; İdlib’de barış ve huzur için toprağa düşen aziz şehitlerimizin hesabını sormaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,şehit,hesap,
684928 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/684928.aspx
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