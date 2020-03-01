Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"Asil milletimiz emin olsun ki; İdlib’de barış ve huzur için toprağa düşen aziz şehitlerimizin hesabını sormaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Bakanlık yaptığı paylaşımda Esed unsurlarına ait imha görüntüleri paylaştı.