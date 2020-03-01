Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere Suriye krizi, mülteci meselesi, Türkiye ile Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan ile Macron görüşmesinde, İdlib'deki birliklere yönelik menfur saldırının bedelinin rejim unsurlarına en ağır şekilde ödetildiğini ifade etti.

Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, NATO’da ittifak dayanışmasını sadece söylemde değil, eylemde de açık ve somut şekilde görmek istediklerini belirtti.

Erdoğan görüşmede, Suriye’de rejimin saldırıları durdurulmadığı sürece insani krizin derinleşeceğini vurgulayarak, Türkiye’nin Suriye sınırındaki mülteci baskısının doğal olarak Avrupa’yla olan sınırlarını da zorlamaya başladığına işaret etti.

Ayrıca görüşmede, mülteciler konusunda Avrupa Birliği ve üye ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplumun yükümlülüklerine riayet etmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, adil yük ve sorumluluk paylaşımıyla Türkiye’ye destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin devamında, Türkiye’nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını, 1,5 milyon mültecinin de şu anda sınırlarımıza dayandığını belirterek, bütün bölgenin ortak sorunu olan yerlerinden edilmiş Suriyeliler için Fransa’dan ve Avrupa’dan somut çözüm önerileri ve destekler beklediklerini ifade etti.