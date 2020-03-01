Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İdlib şehitlerden Uzman Onbaşı Emin Yıldırım için memleketi Hatay’ın Antakya ilçesinde tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’in de katıldığı törende, şehidin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Şehit Yıldırım’ın 1,5 ay önce nişanlandığı öğrenildi.

Şehit Uzman Onbaşı Ali Taşöz’ün (24) cenazesi, memleketi Kayseri’nin Develi ilçesinde toprağa verildi. On binlerce vatandaşın katıldığı törende şehidin annesi Penbe Taşöz, “Dün akşam bana çok güzel göründün oğlum. Sen ‘ağlama’ diyordun, bak ağlamıyorum. Seni asker selamıyla uğurluyorum evladım” diyerek yavrusuna veda etti.

Osmaniyeli şehit Uzman Onbaşı Batuhan Tank’ın cenazesi 43 yıl önce bekçi olarak görev yaparken şehit edilen dedesi Yaşar Tank adına yaptırılan Şehit Yaşar Tank Camii’nden kaldırıldı. Şehidin nişanlanlısı Zeynep Demirezer, “Dik duracağım, eğilmeyeceğim” diyerek gözyaşı döktü.

ARTIK TÜRKİYE’NİN EVLADISIN

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde ebediyete uğurlanan Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı’nın (23) babası Hüseyin Saygılı oğlunun fotoğrafını eline alarak, “Kahrolsun sana kıyanlar, artık sen tüm Türkiye’nin evladısın” dedi. Şehidin asker olan iki kardeşinden Mehmet Saygılı’nın da kendisi ile aynı bölgede görev yaptığı belirtildi.

Afyonkarahisarlı Şehit Yüzbaşı Süleyman Şahin’in iki yaşındaki kızı Yasemin de helallik alınırken babasının tabutu başında yer aldı.

ŞEHİTLİK YÜZÜNE VURMUŞTU

Antalya’da toprağı verilen Şehit Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz’ın babası Salih Korkmaz, oğluyla en son 15 gün önce görüştüğünü belirterek “Eşime ‘Herhâlde oğlumuz şehit olacak. Yüzüne o nur, güzellik yansımış’ dedim. Şehitlik yüzüne vurmuştu “ ifadesini kullandı.

Şehitlerden Teğmen Mustafa Bayrakdar (29) Hatay’da, Uzman Onbaşı Tayfun Pekel(26) Samsun’nda, Uzman Çavuş Emre Baysal İstanbul’da, Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, Uzman Onbaşı Mehmet Orhan (25) Adıyaman’da, Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay (21), Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel ile Piyade Uzman Onbaşı Osman Ak Mersin’de, uzman onbaşılar Birhan Er, Nihat Kara ile Recep Bekir Tekirdağ’da, Piyade Teğmen Bayram Olgun Konya’da Astsubay Muharrem Öğütcü Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan (23) İzmir’in Gaziemir ilçesinde, Uzman Çavuş Ali Turgut (39) Uşak’ın Banaz ilçesinde, Uzman Çavuş Adem Akın Tokat’ta son yolculuklarına uğurlandı.

BİR BUÇUK YAŞINDAKİ UYGUR YÜREKLERİ YAKTI

Şehit Uzman Çavuş Selman Cankara’nın (26) cenazesi memleketi Adana’da toprağa verildi. Sabancı Merkez Camisi’nde düzenlenen törende oyuncaklarıyla oynayan şehidin bir buçuk yaşındaki oğlu Uygur, törene katılanların yüreklerini burktu. Şehidin annesi Hatice Cankara, ‘’Kuzum ben kimin yolunu bekleyeyim artık?’’ diyerek gözyaşı döktü.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

DNA ile kimliği belirlendi

∂ İdlib’de rejim unsurlarının hain saldırısı sonucu şehit olan kahramanlardan kimlikleri belli olan beşinin daha acı haberleri, ailelerine verildi.

∂ Uzman Onbaşı Selim Nergiz’in (25) Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki babaevine şehadet haberi ulaştı. TSK’ya 8 ay önce katılan Nergiz, altı aylık evliydi.

∂ Yozgatlı Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir (24) yedi kardeşin en küçüğüydü.

∂ Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı’nın şehadeti ile Samsun üç gün içinde üçüncü şehidini vermiş oldu.

∂ Kütahyalı Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz’ın ailesi, İdlip’de görev yapan çocuklarından bir süredir haber alamayınca Kütahya Valiliğine başvurup yardım istedi. Aileden alınan DNA örneklerini ilgili birimlere gönderilmesi sonucu, şehitleri arasında Uzman Çavuş Muhammet’in de olduğu belirlendi.

∂ Şehit Uzman Onbaşı Halil Çankaya’nın acı haberi Denizli’deki ailesine verildi.

3 AY SONRA BABA OLACAKTI

∂ Şehit Uzman Onbaşı Veysel Günay (27) için memleketi Gaziantep’in İslahiye ilçesinde düzenlenen törende, altı aylık hamile eşi Seyhan sık sık karnına dokunarak “Kızımızı niçin bırakıp gittin” diyerek gözyaşı döktü. Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şehidin yakınlarına taziyelerini iletti.