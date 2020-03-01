Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin'in görüşmesi, 5 Mart Perşembe günü Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin 5 Mart'ta görüşecek
01.03.2020 - 11:59 | Son Güncelleme: 01.03.2020 - 12:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin'in görüşmesi, 5 Mart Perşembe günü Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşecek.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Vladimir Putin,
684996 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/684996.aspx
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