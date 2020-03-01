Suriye Milli Ordusu (SMO), İdlib’in doğusundaki Serakib kasabasında Esad rejimine ait Rus yapımı savaş uçağını düşürdü. Düşürülen savaş uçağının Serakib çevresindeki köylere hava saldırısı hazırlığında olduğu belirtildi. Uçakta 2 pilotun olduğu öğrenilirken, durumları ile ilgili henüz bilgi verilmedi.
İdlib'de Beşşar Esad rejimine ait bir uçak düşürüldü
01.03.2020 - 12:38 | Son Güncelleme: 01.03.2020 - 12:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye Milli Ordusu, İdlib’in doğusunda Esad rejimine ait Rus savaş uçağını düşürdü.
Kaynak: AA
Etiketler : Esad rejimi,
685000 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/685000.aspx
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