Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına ait sosyal medya hesabı üzerinden "İHA’ların GPS olmayan ortamda da görev yapabildiği KERKES Projesi-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi, gökyüzündeki ordumuz. SÜRÜ #İHA Her şey vatan için" notuyla paylaşılan görüntülerde, sürü İHA'ların yakında göreve hazır olacağı belirtildi.
Sürü İHA'lar yakında göreve hazır
01.03.2020 - 15:48 | Son Güncelleme: 01.03.2020 - 15:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, GPS olmayan ortamda da yön bulan sürü insansız hava araçlarının (İHA) yakında göreve hazır olacağını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sürü İHA,GPS,Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı,insansız hava aracı,
685021 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/685021.aspx
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