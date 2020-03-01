Suriye'de rejime ait iki uçak ve hava savunma sistemlerinin imha edildiği anlarda Hatay sınırında bulunan hava savunma üslerinden füzeler peş peşe ateşlendi.
Füzelerin ateşlenmesi çevrede heyecana yol açtı.
Hatay sınırındaki hava savunma üssünden füzeler fırlatıldı
01.03.2020 - 17:28 | Son Güncelleme: 01.03.2020 - 18:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esad rejiminin 27 Şubat'taki alçak saldırısının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında sınırda bulunan hava savunma üssünden füzeler peş peşe ateşlendi.
Suriye'de rejime ait iki uçak ve hava savunma sistemlerinin imha edildiği anlarda Hatay sınırında bulunan hava savunma üslerinden füzeler peş peşe ateşlendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hatay,füze,Esad rejimi,
685036 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/685036.aspx
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