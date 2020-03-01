Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amasya’da motosiklet tutkunları motosikletlerinin önüne taktıkları Türk bayraklarıyla konvoy yaptı. Öğrencilerin yürüyüşü ise Yüksekokul mevkisinden başlayarak, Eğitim Fakültesi önünde son buldu. Öğrencilerden Çetin İncepınar, “Geçtiğimiz günlerde İdlib’de 36 vatan evladını şehit verdik. Bugün ülkemizde farkındalık oluşturmak ve devletimizin her daim yanında olduğumuzu belirtmek için buradayız. Bugün 1 de olsa yarın 10 şehit de versek bu vatanı bölemeyecekler. Ne mutlu Türk'üm diyene, vatan sağ olsun” dedi.

Öğrencilerden Emel Ünal ise “35 şehidimiz var. 1 de olsa yine bu yürüme potansiyeline sahibiz burada olan herkes. Biz her zaman milletimizin, ordumuzun, devletimizin yanındayız. Desteklerimiz ve dualarımız onlarla" diye konuştu.

Yürüyüşte birlik ve beraberlik mesajları verilirken, Eğitim Fakültesi önünde yaklaşık 500 öğrenci İstiklal Marşı'nı okudu.

Öğrencilerden İbrahim Hakkı Satılmış da, “Bugün burada bizim tek amacımız tek ses, tek yürek, tek bilek olmaktı. Vatanımızın, devletimizin asla bölünmeyeceğini, Türk bayrağının asla inmeyeceğini, ezanımızın asla dinmeyeceğini belirtmek istedik. Bunu da elimizden geldiğince yaptığımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Öğrenciler, attıkları sloganların ardından dağıldı.