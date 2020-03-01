Suriye’ye düzenlenen “Bahar Kalkanı ”operasyonunda Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) Suriye’de kalleşçe saldırılarda şehit düşen askerlerimiz için kalktı. SİHA mühimmatlarının bir tarafında şehitlerimizin sayısı yazarken diğer tarafında ise “Hatay çalındı” haberine itafen “Hatay çalıntı değildir” mesajı yer aldı.
SİHA mühimmatlarında net mesaj: Hatay çalıntı değildir
01.03.2020 - 19:31 | Son Güncelleme: 01.03.2020 - 19:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin İdlib kentinde yaşanan hain saldırıda askerlerimizin şehit olması sonrası, Rus medyasında Türkiye ile ilgili yer alan skandal haberlerin ardından SİHA mühimmatlarında yer alan “Hatay çalıntı değildir” mesajı dikkat etti.
Etiketler : siha,hatay,idlib,
685060 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/685060.aspx
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