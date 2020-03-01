Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’ye düzenlenen “Bahar Kalkanı ”operasyonunda Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) Suriye’de kalleşçe saldırılarda şehit düşen askerlerimiz için kalktı. SİHA mühimmatlarının bir tarafında şehitlerimizin sayısı yazarken diğer tarafında ise “Hatay çalındı” haberine itafen “Hatay çalıntı değildir” mesajı yer aldı.