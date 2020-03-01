Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'in Konak ilçesi Üçyol mevkisinde bir araya gelen motosiklet sürücüleri, Türk bayrağı taşıdı. Daha sonra grup üyeleri Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Grup, burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Basın açıklaması sırasında zaman zaman "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı.

Gündoğdu Meydanı'nda toplanan bir grup, çeşitli sloganlarla Mehmetçiğe destek verdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı etkinlikte daha sonra İdlib'de şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde, motosiklet ve otomobillerle konvoy oluşturuldu. Cadde ve sokakları "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı ile turlayan katılımcılar, etkinliği Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdirdi.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, yaptığı açıklamada, Bayındırlıların adeta tek yürek olduğunu belirtti, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Manisa

Manisa Kula ilçesindeki Yunus Emre Kent Meydanı'nda toplanan Kulalılar, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Şehit olan askerler için lokma hayrında bulunuldu.

Bir grup da otomobilleriyle konvoy oluşturup, şehirde tur attı.

Tekirdağ

Sosyal medyada yapılan çağrı üzerine Süleymanpaşa Sahili'ndeki dolgu alanında bir araya gelen Tekirdağlılar, araçlarla şehir turu attı.

Süleymanpaşa Sahili'nde saygı duruşunda bulunan grup, İstiklal Marşı okundu.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de konvoy boyunca güvenlik tedbiri aldı.

Denizli

Alperen Ocakları Denizli Şubesi üyeleri öncülüğündeki grup, Bayramyeri Meydanı'ndan, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na Türk bayraklarıyla yürüdü.

Katılımcılar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Her Türk asker doğar", "Vatan sana canım feda" şeklinde slogan atıp tekbir getirdi, saygı duruşunda bulunan grup, İstiklal Marşı okudu.

Bu arada sosyal medyadan yapılan çağrı üzerine Yenişehir Mahallesi'nde toplanan motosikletliler kentte Türk bayraklarıyla şehir turu attı. Grup, Asri Mezarlık'ta bulunan polis ve asker şehitliğine de giderek burada şehitler için dua etti.

Çanakkale

Çanakkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, şehit düşen Mehmetçikler için saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.

Yapılan duaların adından katılımcılar, dev Türk bayrağı açarak, kortej oluşturdu. Grup, "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Her Türk asker doğar", şeklinde slogan attı.

İnönü Caddesi ve Kordon boyunda devam eden yürüyüş, etkinliğin başladığı Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Muğla

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, iki otomobil markasının grup üyeleri, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşen askerler için konvoy düzenledi.

Araçlarını Türk bayraklarıyla donatan çok sayıda sürücü, Muğla Sosyo-Kültürel alanda toplandı. Buradan araçlarla Cumhuriyet Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na geçen daha sonra daha sonra Şehitler Anıtı'na kadar konvoy yaptı.

Grup üyeleri, ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene", "Herşey vatan için", "Bayrağa uzanan eller kırılsın" sloganları attı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Yaklaşık 200 aracın bulunduğu konvoya yol kenarındaki vatandaşlar da destek verdi. Gruptakiler daha sonra Yeni Şehir Mezarlığındaki şehitlikleri ziyaret etti.

Osmaniye

Osmaniye'de "Şehitlere saygı" yürüyüşü düzenlendi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için çok sayıda vatandaş, Düziçi ilçesinde bir araya geldi.

Haruniye Çocuk Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak Düziçi Atatürk ve Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

İki kilometrelik "Şehitlere saygı" yürüyüşü sonunda vatandaşlar, İstiklal Marşı okudu ve şehitler için dua etti.

Erzincan

Erzincan'da, şehit askerler için mevlit okutuldu.

Şehit Ailelerini Koruma Derneği, Erzincan Gazeteciler Cemiyeti ve Gönüllü Gençler Derneği tarafından düzenlenen mevlit programı, Boyacılar Camisi'nde akşam namazından önce gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehitler için mevlit okundu, dua edildi.

Duanın ardından Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin ile imam hatiplere, sivil toplum örgütleri temsilcileri tarafından Türk bayrağı hediye edildi. Mevlit sonrası vatandaşlara lokum ikram edildi.

Programa, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Sivas

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler ile Türk Silahlı Kuvvetlerine destek için, Sivas'ta konvoy düzenlendi.

Sosyal medya üzerinden organize olan vatandaşlar, araçlarıyla şehirde konvoy oluşturdu. Gültepe Mahallesi Taha Akgül Spor Salonu önünde toplanan yaklaşık 150 araca, Türk bayrakları asıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndan şehir merkezine kadar ilerleyen konvoya katılanlar, "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Konvoyun ardından Atatürk Kongre Müzesi önünde toplanan vatandaşlar, şehitler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Etkinlik şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.

Kars

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) öğrencileri, Faikbey Caddesi'ndeki aslan heykelleri önünde bir araya geldi. Öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla tekbir getirerek yürüdü. Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı yanındaki parka gelen grup üyeleri, burada şehit ve gaziler için Kur'an okuyup dua etti.

Çorum

Çorum 1. Amatör Küme'de mücadele veren İskilipgücü ile Mecitözü arasında İskilip İlçe Stadı'nda oynanan müsabakada, Suriye'de görev yapan Mehmetçikler unutulmadı.

İdlib şehitlerini anmak için maçın hakem triosu, her iki takım oyuncu ve antrenörleri sahaya, "Şehitler ölmez vatan bölünmez. Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.

Ev sahibi takım oyuncularının ise komando beresi ve jandarma yeleği giydiği gözlendi.

Seremoni öncesinde saha içerisinde Türk bayrağı açılırken, tribünlerdeki seyirciler de "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı. Maçtan önce Suriye'de şehit olan askerler için dua edildi.

İskilipgücü Kulübü Başkanı Nihat Armutcu, burada yaptığı konuşmada, maçın bir öneminin bulunmadığını belirterek, "Suriye'de şehit olan askerlerimize rahmet, yaralılara da acil şifa diliyoruz. Maçımız var ama bu maçın bir önemi yok. Çünkü acımız var. İskilip olarak, İskilipgücü takımı olarak askerimize ve polisimize moral vermek için, onların her zaman yanında olduğumuzu göstermek için böyle bir organizasyon yaptık." diye konuştu.

Şehit askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından başlayan müsabaka, Mecitözü'nün 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Erzincan

Erzincan'da taraftar grupları, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için yürüyüş düzenledi.

Kentte bulunan Süper Lig'deki farklı takımların taraftar grupları ve vatandaşlar, Saat Kulesi önünde toplandı. Kalabalık grup, daha sonra Ordu Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar ellerindeki Türk bayraklarıyla "Vatan sana canım feda", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Herşey vatan için" şeklinde slogan atarak yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'na gelen grup burada, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerlerin isimlerini tek tek okuyarak "Aramızda" diye bağırdı.

Taraftar grupları, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra dağıldı.

Trabzon

Trabzon Eşitlik İnisiyatifi üyeleri Uzunsokak'ta toplanarak, Türk bayraklarıyla sessiz yürüyüş yaptı. Yürüyüşe vatandaşlar da destek verdi.

Meydan Parkı'na kadar Türk bayraklarıyla yürüyen grup, Atatürk Anıtı önünde 10 dakika boyunca sessizce bekledi.

Öte yandan, sosyal medya üzerinden organize olan vatandaşlar da araçlarını Türk bayraklarıyla donattı. Sürücüler, Yavuz Selim Bulvarı, Kahramanmaraş Caddesi ve devlet sahil yolu güzergahında konvoy oluşturarak tur attı. Konvoya yol kenarındaki esnaf ve vatandaşlar da destek verdi.

Kent merkezindeki çok sayıda ev ve iş yerine de Türk bayrağı asıldı.

Konya

Konya 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele veren Beyşehir ilçesinin iki temsilcisi Beyşehir Belediyespor Futbol Takımı ile Huğluspor, 75. Yıl Cumhuriyet Stadyumu’nda oynanan ligin son müsabakasında Suriye'de görev yapan Mehmetçikleri unutmadı.

İdlib şehitlerini anmak için maçın hakem triosu, her iki takım oyuncu ve antrenörleri, sahaya ellerindeki dev Türk bayrağıyla çıktı.

Seremoni öncesinde Türk bayrağı açılırken, tribünlerdeki seyirciler de "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganını attı.

Şehit askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından başlayan müsabaka, Beyşehir Belediyespor'un 3-0'lık galibiyetiyle son buldu.

Amasya

Sosyal medya üzerinden organize olan Amasya Üniversitesi öğrencileri, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu önünde toplandı.

Yaklaşık bin öğrenci, ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıp tekbir getirerek Eğitim Bilimler Fakültesi önüne kadar yürüdü.

Burada İstiklal Marşı okuyan öğrenciler, şehitlerin isimlerini tek tek okuyarak "burada" diye bağırdı.

Etkinliğe öncülük eden öğrencilerden İbrahim Hakkı Satılmış, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin içinden geçtiği zor günlerde birlik olmak gerektiğini düşündüklerini söyledi.

Malatya

Malatya'da Soykan Meydanı'nda çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın ardından İstiklal Marşı'nı okuyan gruba çevredeki vatandaşlar da eşlik etti. Daha sonra şehitler için dua etti.

Bir grubun oluşturduğu konvoy da Malatya Büyükşehir Belediyesi önünden İnönü Caddesi'ni takiben kent merkezine geldi.

Türk bayraklarıyla donatılan araçlardan oluşan konvoy, Fuzuli Caddesi ile Kanal Boyu Caddesi'nden geçerek 2. Ordu Komutanlığı önünde durdu.

Konvoya katılanlar, burada İstiklal Marşı'nı okudu.

Doğanşehir ilçesinde de vatandaşlar iş yerlerine ve evlerine Türk bayrakları astı.

Doğanşehir Belediyesinden, "Gün bir beraber olma, kenetlenme ve tek yürek olma zamanıdır. Şehitlerimiz için ev ve iş yerlerinize şanlı Türk bayrağımızı asarak dünyaya bu aziz milletin bir ve beraber olduğu mesajı verelim." anonsu yapıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da vatandaşlar askerlere destek için bayraklarla süsledikleri araçlarıyla konvoy yaptı.

Abide Kavşağı'ndan Atatürk Bulvarı boyunca hareket eden araçlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'nden geçti.

Araçtakilerin ellerindeki bayrakları salladığı etkinlikte, Türk Silahlı Kuvvetlerine destek sloganları atıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Afşin ilesinde vatandaşlar, Mehmetçiğe destek için bayraklarla yürüyüş düzenledi.

Afşin Belediyesi önünde, mahalle muhtarları öncülüğünde toplanan vatandaşlar, okunan duaların ardından dev Türk bayrağıyla Afşin İlçe Jandarma Komutanlığına kadar yürüdü.

Yürüyüş esnasında tekbirler ile "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganları atıldı.

Afşin İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Serhat Çakar tarafından karşılanan grup, askerlerle kucaklaşarak güvenlik güçlerinin yanlarında olduğunu belirtti.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de tüm Afşin halkını kahraman ordunun yanında olduğunu vurgulayarak "Türk milletinin her ferdi gereğinde vatanı için canını verecek bir nefer, bir askerdir." dedi.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlara destekten dolayı teşekkür eden Yüzbaşı İsmail Serhat Çakar da böyle acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunarak "Ziyaretinizle varlığınızı yanımızda hissettirdiniz, bizlerinde her zaman sizlerin yanınızda olduğumuzu bilin. Bu şekilde gelmeniz bize güç kattı, yüreklendirdi. Hepinizin ayağınıza sağlık." diye konuştu.

Grup adına konuşan Alpaslan Mahallesi Muhtarı Aziz Kır ise içinde bulunan süreçte Mehmetçiklere desteklerini göstermek, onların yanında olmak istediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Güven, Yüzbaşı Çakar'a Türk bayrağı hediye etti.

Yürüyüşe, AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi, MHP Afşin İlçe Başkanı Ersal Koç, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Adıyaman

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılan futbol maçında iki takım Mehmetçik için tek yürek olarak şehitleri andı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta Kahta 02 Spor ile Kilis Belediyespor arasında oynanan karşılaşma öncesinde sporcular "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankart açtı.

Oyuncalar daha sonra taraftarlarla beraber İstiklal Marşı okudu.

Maçta ise taraftarlar sık sık "Şehitler ölmez" sloganı attı.

İki tarafın kaptan ve başkanları, Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini belirterek, şehitlere dua etti.

Antalya

Taksici ve servis sürücüleri, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası önünde toplandı.

Araçlarını Türk bayrakları ile donatan taksiciler, servisçiler, nakliyeciler ve bazı kamyoncular, 100. Yıl Bulvarı, Mevlana Kavşağı ve Sakarya Bulvarı güzergahından şehir turu atarak çıkış noktasına geldi.

Şehir turu sırasında bazı vatandaşlar da alkışlar ve ellerindeki Türk bayraklarıyla konvoya destek verdi.

Mardin

Mardin Öğrenci ve Personel Servisçileri Derneği üyeleri, Mardin-Diyarbakır kara yolunda bir araya geldi.

Türk bayrakları ile donattıkları araçlarıyla şehir merkezinde tur atan servisçiler, daha sonra dernek binasında bir araya gelerek 'şehitler ölmez vatan bölünmez' şeklinde slogan attı.

13 Mart Mahallesi'ndeki Mardin Ticari Taksiciler Derneğinde bir araya gelen taksiciler de şehir turu attı.

Kentteki oto kurtarıcılar da araçlarına Türk bayrakları asarak konvoy oluşturdu.

Öte yandan evlere ve dükkanlara Türk bayrakları asıldı.

Bartın

Bartın'da sosyal medya üzerinden organize olan vatandaşlar, araçlarıyla Yalı mevkisinde toplandı.

Araçlarını Türk bayraklarıyla donatan sürücüler kent merkezinde tur attı.

Ellerinde Türk bayrakları ile dövizler taşıyan bir grup vatandaş da Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Tekbir getiren vatandaşlar, ''Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan atarak şehitliğe yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyan grup, şehitler için dua etti.

Kayseri

Kayseri'de bir grup taksici, Hürriyet Mahallesi Hasan Tahsin Bulvarı'nda araçlarıyla bir araya geldi. Sürücüler araçlarını "Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız" yazılı pankartların yanı sıra Türk bayraklarıyla da donattı.

Grup adına açıklama yapan Taner Akçağ, şehitlere saygı göstermek amacıyla araçlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Kentin farklı ilçelerden toplanan çiftçiler ise Türk bayraklarıyla donattıkları traktörleriyle Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Çiftçiler kent merkezinde tur atıp Kartal Şehitliğine gitti.

Burada İstiklal Marşı okuyan çiftçiler daha sonra şehitler için dua etti.

Polis, konvoy güzergahı boyunca güvenlik tedbiri aldı.