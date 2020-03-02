Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sputnik-Türkiye’den “Çalıntı Eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye’ye verildi?” başlığıyla paylaşılan haberde, Hatay’ın yeniden Suriye toprağı olması gerektiği şeklinde ifadelere yer verildi. Provokasyon karşılıksız kalmadı. Söz konusu haber üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Sputnik Türkiye’nin Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe ile bir editör, iki muhabir gözaltına alındı. Ajansın İstanbul ofisinde de arama yapıldı. Mahir Boztepe emniyetten, diğer üç kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.

KRİPTO HESAPLARA DİKKAT

Bu arada uzmanlar, Suriye’nin İdlib şehrinden rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği hava saldırısının ardından sosyal medyada Türk bayraklı profil fotoğrafı ve milliyetçi söylemlerle takipçi toplayan kripto hesapların manipülasyon ve provokasyon yaptığı konusunda uyarılarda bulunuyor:

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık: İkna ve algı oluşturabilmek adına açılan sahte hesaplar öncelikle Türk bayraklarıyla donatılıyor, ardından milliyetçi söylemler içeren iletiler atılıyor. Yeterli ilgi ve beğeniyi gördükten sonra bu hesaplardan TSK ile devletin kurumlarını küçük düşürücü sahte fotoğraflar, görseller ve ses kayıtları paylaşılıyor.

Siber güvenlik uzmanı Sedat Coşkun: Kripto hesapları yönetenler, Suriyeli sığınmacıların ülkeyi kaosa sürükledikleri ve bu insanların rejime iade edilmeleri gerektiğine dair iletileri TSK’nın mücadelesi sırasında sıklaştırdılar.