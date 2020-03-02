Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan Türk askerlerine yönelik 27 Şubat'taki saldırının ardından başlatılan "Bahar Kalkanı Harekatı"na ilişkin yaptığı açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekatı şu ana kadar planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. TSK tarafından tüm saldırılara misliyle, en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce karşılık verilmiş, verilmektedir." ifadelerini kullandı.

"2557 rejim unsuru etkisiz hale getirildi"

Akar, Bahar Kalkanı Harekatı'nda bugüne kadar 2 savaş uçağı, 2 İHA, 8 helikopter, 135 tank, 5 hava savunma sistemi ve 2557 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.