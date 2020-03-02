Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Sınırlarımızın terör örgütleri ve gözünü ülkemizin topraklarına dikmiş zalim bir rejim tarafından kuşatılmasına, milyonlarca sığınmacının yükünün kalıcı bir şekilde üzerimize yıkılmamasına bundan böyle kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kan dökülmemesi, can yanmaması, acı yaşanmaması hassasiyetimizi zafiyet, çekingenlik olarak görenlere gücümüzü göstermeye yeni başlıyoruz. Şu ana kadar rejimin verdiği insan ve araç gereç kayıpları sadece bir başlangıçtır. Bu gafillere Türkiye'nin gerektiğinde baş veren ama baş eğmeyen büyük bir devlet olduğunu gösteriyoruz."

"Rusya ve İran'la bir derdimiz yok"

Konuşmasında Rusya'ya ve İran'a bir kez daha seslendiğini ifade eden Erdoğan, "Suriye'de bizim sizinle herhangi bir derdimiz yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gözlem noktalarına yapılan saldırı tehditlerine ilişkin, şunları kaydetti:

"Yaşananlardan ibret almayanların gözlem noktalarımıza saldırı tehdidi, akıllarının başlarına gelmediğine işaret ediyor. Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa bir süre sonra omuzlarının üzerinde o başlar da kalmayacak. Her biri canımızdan birer parça olan askerlerimizin hayatına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcudur."

"Artık tek taraflı fedakarlık dönemi bitti"

Türkiye'nin Suriye'deki insani krizi çözme mücadelesi yürüttüğünün altını çizen Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz Suriye'de hem bu ülkeden kaçarak ülkemize yönelen milyonlarca kişinin yol açtığı insani krizi çözme hem de topraklarımızın güvenliğini sağlama mücadelesi yürütüyoruz."

"Avrupa'ya yönelenlerin sayısı yakında milyonlu rakamlarla ifade edilecek"

Türkiye'nin mülteciler için gösterdiği tek taraflı fedakarlık döneminin bittiğini söyleyen Erdoğan, "Sınırlarımızı açtığımız saatten beri Avrupa'ya yönelenlerin sayısı yüz binler oldu. Bu sayı yakında milyonlu rakamlarla ifade edilecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin mücadelesini herhangi bir ülkeye, kuruma güvenerek değil kendi yüreğine, bileğine, insanına, imkanlarına dayanarak yürüttüğünü aktardı.

Erdoğan, "Meydanı, şehitler için üzülüyor görünüp, ağzını açtığında şehadet kavramına ve şehitlerimizin aziz hatıralarına hürmetsizlik yapan gafillere bırakmayız, bırakamayız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'na hitaben, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu şehitleri Bedir'de, Uhud'da, Huneyn'de, Hendek'te, Selçuklu'da, Osmanlı'da, Cumhuriyet döneminde, Çanakkale'de verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz Bay Kemal."