Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesinin güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist gruba başarılı şekilde müdahale edilerek, 32 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek 32 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
Mehmetçikten PKK'ya darbe: 32 terörist öldürüldü
02.03.2020 - 14:53 | Son Güncelleme: 02.03.2020 - 15:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesinin güneyine sızma girişimindeki PKK/YPG'li terörist gruba müdahale edilerek 32 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesinin güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist gruba başarılı şekilde müdahale edilerek, 32 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,
685213 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/685213.aspx
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