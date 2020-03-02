Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Ankara’yı ziyaret eden Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’la bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabulün ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.
İkilinin ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.