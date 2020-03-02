Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Ankara’yı ziyaret eden Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’la bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabulün ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.
İkilinin ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan Başbakanı Borisov'u kabul etti
02.03.2020 - 22:10 | Son Güncelleme: 02.03.2020 - 22:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Ankara’yı ziyaret eden Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’la bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabulün ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Bulgaristan Başbakanı Borisov,
685281 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/685281.aspx
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