Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi Ankara

Türkiye ile Rusya ve İran arasındaki İdlib gerilimini fırsata çevirmek isteyen ABD, Ankara’yı yanına çekmek için destek mesajları vermeye başladı. Washington yönetimi, Ankara’nın eski ABD Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft’ı gönderdi. Dün öğleden sonra Ankara’ya inen ikilinin, başkentin ardından Hatay ve Gaziantep’e geçmesi, çarşamba günü Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile bir araya gelmesi bekleniyor. Mülteci probleminden en çok etkilenen ülkelerden Bulgaristan’ıon Başbakanı Boyko Borisov soluğu Ankara’da aldı. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab İdlib bugün Türkiye’ye geliyor.