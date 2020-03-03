İçişleri Bakanı Soylu:"Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 130 bin 469"
İçişleri Bakanı Soylu: "Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 130 bin 469"
03.03.2020 - 09:36 | Son Güncelleme: 03.03.2020 - 09:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Soylu:"Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 130 bin 469"
Etiketler : soylu,
685366 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/685366.aspx
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